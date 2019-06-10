Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +21
$ 64.79р
73.21р
19:24 10.06.2019
Расширенный поиск

Город
10.06.2019 17:56
Печать

На Петроградской становится тише. Клавиши уличного пианино замазали цементом

Вслед за ненавистниками стрит-арта в Петербурге появились блюстители спокойствия. С пианино на Петроградской стороне расправились по-тихому, в стиле гангстеров. Но цементный раствор не заткнул уличную музыку.

Как рассказал «Фонтанке» музыкант Матвей Рождественский, пианино на Большом проспекте Петроградской стороны потеряло звучание 10 июня. Клавиши инструмента неизвестные покрыли цементом.

фото: Матвей Рождественский
фото: Матвей Рождественский

«Человек явно живет близко, ибо тащить цемент откуда-то довольно трудно. В данный момент пришли добрые люди, папа с сыном, и очистили большой слой цемента, осталось подчистить клавиатуру», — отметил пианист.



фото: читатель "Фонтанки"
фото: читатель "Фонтанки"

Раньше клавиатуру инструмента закрывали на замок. Загулявшие ночью не могли побеспокоить отдыхающих горожан внезапным творческим порывом. Но недавно замок украли.

По словам Рождественского, пианино «спасти можно, но звучит оно теперь не очень». После набега вандалов в социальной сети пианисты спросили у местных жителей, нужно ли им музыкальное соседство.

Ещё один инструмент на Петроградской стороне установили на тротуаре улицы Блохина в начале апреля. До него обладатели цемента пока не добрались.

Смотреть в новом окне

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
10.06.2019 18:21

ГК «Лидер Групп» вошла в топ-3 девелоперов, работающих в Ленинградской области

«Лидер Групп» поднялась на вторую строчку рейтинга строительных компаний, регулярно составляемого Единым реестром застройщиков на основе анализа данных об объемах текущего строительства в Ленинградской области.
Setl City
10.06.2019 17:52

ЖК «Невские паруса»: сдача — в этом году, квартиры — от 3 млн рублей

«Петербургская Недвижимость» предлагает приобрести на специальных условиях квартиры в двух последних домах проекта комфорт-класса «Невские паруса».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
10.06.2019 17:42

Группа «Эталон» приняла активное участие в ПМЭФ-2019

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, традиционно приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме.
предоставлено компанией ARKAN
10.06.2019 17:14

Автомобиль Subaru спасен от угона

Сегодня ночью угонщики попытались завладеть автомобилем Subaru Impreza, припаркованным на Витебском проспекте.
предоставлено ГК «ЦДС»
10.06.2019 15:26

Петербуржцы смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках

12 и 16 июня в двух петербургских парках пройдет День йоги с ЦДС, в ходе которого все желающие смогут бесплатно познакомиться с этой практикой.
ПАО «Группа ЛСР»
10.06.2019 12:47

«Группа ЛСР» и «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

8 июня на Петербургском международном экономическом форуме «Группа ЛСР», один из ведущих российских застройщиков, и компания «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
10.06.2019 12:32

РСТИ завершает строительство государственной школы на Ленинском проспекте

РСТИ завершает строительство общеобразовательной школы на 1375 мест на Ленинском проспекте, где «БалтИнвестСтрой» (входит в РСТИ) работает в качестве генерального подрядчика.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
10.06.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса от 10% по программе ипотечного кредитования при покупке строящегося жилья у ключевых партнеров-застройщиков.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»/ Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»
07.06.2019 17:49

Генеральный директор ГК "КВС" подвел итоги ПМЭФ

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»: «Петербургский экономический форум - одна из главных площадок для обсуждения актуальных экономических вопросов. Строительный рынок сегодня стоит на пороге глобальных перемен, перехода на новую систему финансирования проектов».
Фото предоставлено пресс-службой АО "Третий Парк"
07.06.2019 17:21

«Третий парк» представил на ПМЭФ электрический карт

7 июня Ассоциация развития электромобильного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») представила на Петербургском Международном Экономическом Форуме первый российский электрический спортивный карт, который сделан в партнерстве с АО «Третий парк» и при поддержке итальянской гоночной картинговой команды BabyRace.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»
07.06.2019 14:51

Сбербанк заключил с КВС соглашение о стратегическом сотрудничестве

Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко в рамках Петербургского международного экономического форума.
07.06.2019 13:08

В Германию на пароме. Большое путешествие «Фонтанки»

Как добраться до Германии на своём автомобиле всей семьёй и при этом не устать от дороги? «Фонтанка» отправилась из Хельсинки в Травемюнде по Балтике и влюбилась в Германию.