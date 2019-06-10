На Петроградской становится тише. Клавиши уличного пианино замазали цементом

Вслед за ненавистниками стрит-арта в Петербурге появились блюстители спокойствия. С пианино на Петроградской стороне расправились по-тихому, в стиле гангстеров. Но цементный раствор не заткнул уличную музыку.

Как рассказал «Фонтанке» музыкант Матвей Рождественский, пианино на Большом проспекте Петроградской стороны потеряло звучание 10 июня. Клавиши инструмента неизвестные покрыли цементом.

фото: Матвей Рождественский

«Человек явно живет близко, ибо тащить цемент откуда-то довольно трудно. В данный момент пришли добрые люди, папа с сыном, и очистили большой слой цемента, осталось подчистить клавиатуру», — отметил пианист.







фото: читатель "Фонтанки"

Раньше клавиатуру инструмента закрывали на замок. Загулявшие ночью не могли побеспокоить отдыхающих горожан внезапным творческим порывом. Но недавно замок украли.

По словам Рождественского, пианино «спасти можно, но звучит оно теперь не очень». После набега вандалов в социальной сети пианисты спросили у местных жителей, нужно ли им музыкальное соседство.

Ещё один инструмент на Петроградской стороне установили на тротуаре улицы Блохина в начале апреля. До него обладатели цемента пока не добрались.