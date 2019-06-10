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Финляндия
10.06.2019 16:18
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Американские истребители F-35 впервые прилетят в Финляндию. Эта модель может стать частью нового флота ВВС

Два американских истребителя F-35 прилетят в Финляндию на этой неделе. Это будет первый визит в Суоми воздушных судов этой модели, пишет 10 июня Helsingin Sanomat.

Истребители выступят на главном авиашоу страны в городе Турку, организованном в честь 100-летия Финской авиационной ассоциации (FAA) и 75-летия окончания войны-продолжения (советско-финской войны 1941 – 1944 годов). Пройдёт мероприятие в аэропорту Турку 15 и 16 июня.

US Air Force, Wikimedia Commons

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F-35 — один из пяти претендентов на замену нынешних 62 F/A-18 Hornet, срок эксплуатации которых истекает в 2030-м. Финляндия планирует переоснащение флота ВВС. Закупка 64 воздушных судов стоимостью от 7 до 10 млрд евро запланирована на 2021 год. Другие варианты, которые рассматривает Минобороны Финляндии, — американский F/A-18 Super Hornet производства Boeing, французский Dassault Rafale, европейский Eurofighter Typhoon и шведский Saab Gripen. F-35 — новейший американский тип истребителя производства Lockheed Martin. Именно эти самолёты выбрали ВВС Дании и Норвегии.



Самолеты F-35, прибывающие в Финляндию, базируются на авиабазе Хилл в штате Юта. Они являются 421-й эскадрильей истребителей, которая прилетела в Италию в конце мая. Воздушные суда участвуют в учениях НАТО с другими странами уже несколько недель. В Турку они прибудут из Германии.

Также на авиашоу прилетят три «Рафаэля» и три «Тайфуна». На празднике выступят пилотажные группы, в том числе Midnight Hawks.


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