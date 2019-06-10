Другу Эрдогана налоговая Петербурга предъявила 5 млрд. Директор турецкого холдинга уже осужден

Крупнейший в России представитель турецкого бизнеса холдинг Ronesans атакован: налоговая выставила ему претензий на 5,2 млрд рублей. Участники обнальных схем уже осуждены. Сама компания принадлежит предельно важному человеку на Босфоре.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Как стало известно «Фонтанке», 10 июня Управление федеральной налоговой службы по Петербургу не удовлетворило апелляционную жалобу зарегистрированного в Петербурге ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (РХИ). По данным «Фонтанки», в середине апреля по результатам выездной проверки компании доначислено 5,2 млрд рублей, после чего бизнесмены обратились в вышестоящую инстанцию. Подчеркнем: за всю историю налоговых органов Петербурга эта сумма самая крупная.

По данным «Фонтанки», ввиду уровня компании проверка шла с 2017 года, а в проверяемый период – 2013 – 2015 годы – РХИ являлось генеральным подрядчиком при строительстве предприятий нефтехимической отрасли РФ. Любопытно, что до начала ревизии налоговая выставила турецкой корпорации 200 млн рублей из-за замеченных ведомством рисковых операций. Насколько понятно нашему изданию, РХИ пошло на уступки, но заплатило 60 млн, после чего налоговики 17-й районной инспекции Выборгского района начали рыть по-взрослому.

Если пересказывать суть обвинений на языке обывателя, выходит, что РХИ якобы делало вид, что платит субподрядчикам за работы на объектах, но на деле лишь переводило им деньги по завышенным тарифам, а стройкой занималось само — дешевле. «Лишние» затраты позволяли сокращать налогооблагаемую базу и вычитать НДС. Те деньги, что выводились в счет оплаты, как считают налоговики, обналичивались. Частично они уходили на «серые» выплаты строителям, остаток — за границу. Конечной точкой на карте путешествий денег от заказчиков могли быть Объединенный Арабские Эмираты. (Там располагаются несколько компаний холдинга Ronesans, а местный финансовый климат нравится невысокой ценой превращения денег на банковских счетах в кеш.)

В самой компании и в головном офисе турецкого холдинга Ronesans в Анкаре отказали журналистам «Фонтанки» в любых комментариях.







В начале этого года «Ренейссанс Хэви Индастри» решило перерегистрироваться из общего для российских компаний холдинга бизнес-центра на улице Шателена в Петербурге – в Москву. И когда корреспондент «Фонтанки» задавал вопрос о налоговых претензиях к фирме, ее представители пытались искренне удивиться: к Петербургу мы никакого отношения не имеем, ничего там не строим, прописаны в столице. Однако это чепуха: каждый деловой человек знает, что там, где начинается налоговая проверка, на той территории она и заканчивается.

По информации «Фонтанки», настаивать на своей невиновности строителям будет нелегко даже в арбитраже. Дело в том, что параллельно налоговой проверке схема незаконного увода денег через счета "Ренейссанс Хэви Индастрис" за границу подробно описана в приговоре Всеволожского районного суда Ленобласти. Кстати, уже осужденные летом 2018 года к условным срокам дали признательные показания и не обжаловали приговор.

При этом осужденный Всеволожским судом по статье 193.1 УК «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» Руслан Асгаров известен системе СПАРК как экс-гендиректор нескольких российских компаний, входящих именно в структуру холдинга Ronesans: АО «Рейнессанс Девелопмент», петербургский филиал турецкой компании Reg Uluslararasi Insaat Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. (Международная строительная инвестиционная индустрия и торговля) и сургутское АО «Риалрен». По данным «Фонтанки», у него двойное гражданство — России и Азербайджана, а в 2014 году он был директором по экономике в ООО «Рейнессанс констракшн». Также представлял интересы «Рейнессанс Хэви Индастрис». Судя по всему, на суде он взял вину на себя, ведя речь о переводе за границу якобы его же собственных средств. И притом, как говорят те, кто ознакомился с текстом приговора, – огромных. По большому счету, это и есть так называемый «конверт» – выгон денег по подложным документам. Нефтехимия – отрасль сложная, поэтому здесь можно лукавить, умножая цену паспортов сделок в два раза.

Судя по всему, в 2017 году ФСБ проводило обыски в петербургском офисе «Ренейссанс констракшн» по этому делу. Тогда искали выведенные 100 млрд рублей, на всякий случай.

«Ренейссанс Хэви Индастри» занимается строительством промышленных объектов по всей стране от Забайкальского края и Волгограда до Ямала. В числе заказчиков – «Еврохим», СИДУР, НЛМК, структуры «Газпрома» и др. Последние три года выручка превышает 30 млрд рублей. Чистая прибыль стабильная — 400 – 500 млн рублей в год. Говоря откровенно, в бизнесе этой компании 5,2 млрд рублей, которые сейчас «предъявляет» налоговая — деньги большие, но не критичные.

К тому же в ход может пойти и политическая карта. Владелец Ronesans Эрман Ылыджак — один из богатейших людей Турции с состоянием $3,3 млрд. Он имеет весьма тесные связи с премьер-министром страны Реджепом Эрдоганом и занимает активную позицию во многих российско-турецких экономических переговорах.

Как синхронно прокомментировали нашему изданию игроки рынка, «скорее всего, турки просто заплатят. Для такой махины это ощутимо, но не более».

Денис Лебедев, Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»