Голунов есть? А если найду? В Петербурге скупили весь тираж бизнес-журналистики

Корреспондент «Фонтанки» полдня бегал по городу в поисках деловой прессы. У нас две новости: «Коммерсант» и «Ведомости» в Петербурге не читают, но сегодня их не достать.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Триумвират авторитетных бизнес-изданий забронировал по меньшей мере абзац в учебнике по истории российской журналистики. 10 июня «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК» пожертвовали первой полосой, чтобы заявить о солидарности с арестованным в Москве корреспондентом Иваном Голуновым. Комплект из трех газет мгновенно стал объектом охоты. Даже те, кто никогда не покупает печатные газеты, бросились в киоски. Открытие номер раз – «РБК» в Петербурге не продается. Открытие номер два – «Ведомости» в Петербурге только черно-белые. Ну и напоследок — и «Ведомости», и «Коммерсант» раскупили в первые часы утра.

«Вы знаете, сколько федеральных газет мы получаем? «Ведомости» – одна штука, «Коммерсант» – три, – сказала продавщица в киоске у станции метро «Гостиный двор». – А в пятницу два номера «Ведомостей» было, оба вечером я сдала, потому что никто не купил».

Аналогичная ситуация во всех точках «Первой полосы»: деловые газеты поступают по 1 – 2 штуки и продавцы уже устали отвечать отказом на вопрос о них. «Нет газет! Закончился флешмоб. Все из-за этого Голунова. Почему из-за Ассанжа никто так не беспокоился и из-за Вышинского? – с раздражением сказала женщина за кассой в «Первой полосе» на Невском. – А с Голуновым мутная какая-то история».







В почтовом отделении на Казанской улице корреспонденту посулили было «Ведомости». «Возьмите талон в электронной очереди на покупку марок и конвертов», – посоветовала сотрудница почты. Очередь из шести человек, ожидание и обманутые надежды: «Коммерсант» не поступал, а «Ведомости» есть только пятничные.

В киоске «Роспечати» около Владимирского собора продавец выставил в окошечко записку, похожую на шпионскую шифровку: «Р/б, Ком-та НЕТ». «Ведомостей» тоже не оказалось. «Но все равно спрашивают, – вздохнул он на вопрос «Фонтанки». – А вы попробуйте в «Штолле» зайти через дорогу. Я там как-то кофе пил, видел «Коммерсант», и «Спорт-экспресс» дают».

Оказалось, что в пироговой дефицитное издание, действительно, лежит — для всех, даром и чтобы никто не ушел обиженным. Нашелся бесплатный «Коммерсант» и в лобби гостиницы «Метрополь». «У нас в основном иностранцы, они не особо его читают, так что можете взять», – сказал молодой человек у входа.

Черно-белые «Ведомости» удалось найти в другом отеле – «Radisson» на Невском. Девушка-администратор даже потратила несколько минут на поиски газеты «РБК», но обнаружить смогла только старый выпуск за 7 июня.

Достать «РБК» через центр тоже не вышло. В столице газеты закончились очень быстро — москвичи покупали пачками, не только для себя, но и для иногородних друзей. Тех, кто летел утренними рейсами в другие города, просили купить газеты еще с ночи. В соцсетях делятся историями успеха:

«В Москве нет ничего уже в 8 утра. Нашла только «Коммерс» в Бутырском районе».

«Я в девять на первом лотке купил Ъ, в следующей «Роспечати» остальные две штуки».

«Взял все три, продавщица сказала, что мои — последние».

Тяжелее всего в этом смысле пришлось жителям Владивостока. Их попросили потерпеть: «В киосках говорят, что «Коммерсант» сегодняшний будет только в среду (неизвестно, какая у него будет обложка), про «РБК» вообще тетечка сказала, что нет такой газеты. «Ведомостей» тоже не нашла».

На этом фоне активизировались перекупщики с «Авито». Хет-трик из трех газет, с цветными «Ведомостями», некий Роман с Арбата оценил в 15 тысяч рублей. Артем с Кремлевской набережной урвал два «Коммерсанта» и три экземпляра «Ведомостей» и выставил их на продажу по 1,5 тысячи рублей за штуку. Самый нежадный спекулянт живет около станции метро «Царицыно» – он хочет 2990 за комплект. Отдельно «РБК» можно купить у Дениса с «Краснопресненской» за тысячу рублей. «Не мятая, новая» – сообщает Денис, как честный человек.

Впрочем, у петербуржцев еще есть надежда достать «РБК» бесплатно — со столика в «Сапсане» из Москвы.

А в социальных сетях уже обсуждают, будет ли считаться массовым пикетом, если газеты с броскими обложками начнут массово читать на улице. Около станции метро «Гостиный двор», например.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»