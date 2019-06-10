«Образцовый арестант». Журналисту Голунову установили специальный трекер из-за наличия загранпаспорта
У отправленного под домашний арест на два месяца журналиста «Медузы» Ивана Голунова теперь два электронных устройства для отслеживания его местоположения. Второе установили, когда узнали, что у Голунова есть заграничный паспорт. Об этом рассказал 10 июня замглавы ФСИН Валерий Максименко в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
«Был надет на ногу электронный браслет сразу после доставки из здания суда. Если он покинет периметр квартиры, сработает устройство, его начнут искать. На него также надето второе мобильное устройство, перемещение и трек идет в режиме онлайн по всему земному шару, куда бы он ни направился. <...> Это сделано потому, что ФСИН установил, что у Голунова есть загранпаспорт на руках. Нами были проинформированы следователи под роспись, что у него он есть. Следствие должно паспорт изъять, но этого сделано не было», – рассказал 10 июня.
По его словам, второе устройство прикреплено на поясе журналиста. Оно сработает, если трекер будет удален от электронного браслета на ноге более чем на метр.
При этом Максименко заверил, что Голунов ведет себя «хорошо» и «дисциплинированно». «К нему со стороны ФСИН никаких претензий по содержанию в условиях домашнего ареста нет», – резюмировал замглавы службы, охарактеризовав Голунова как «образцового арестанта».
Справка:
Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 115 тысяч человек.
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. В итоге экспертиза показала, что ни в крови, ни на смывах журналиста следов запрещенных веществ нет. Изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.