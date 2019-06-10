«Образцовый арестант». Журналисту Голунову установили специальный трекер из-за наличия загранпаспорта

У отправленного под домашний арест на два месяца журналиста «Медузы» Ивана Голунова теперь два электронных устройства для отслеживания его местоположения. Второе установили, когда узнали, что у Голунова есть заграничный паспорт. Об этом рассказал 10 июня замглавы ФСИН Валерий Максименко в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Был надет на ногу электронный браслет сразу после доставки из здания суда. Если он покинет периметр квартиры, сработает устройство, его начнут искать. На него также надето второе мобильное устройство, перемещение и трек идет в режиме онлайн по всему земному шару, куда бы он ни направился. <...> Это сделано потому, что ФСИН установил, что у Голунова есть загранпаспорт на руках. Нами были проинформированы следователи под роспись, что у него он есть. Следствие должно паспорт изъять, но этого сделано не было», – рассказал 10 июня.

По его словам, второе устройство прикреплено на поясе журналиста. Оно сработает, если трекер будет удален от электронного браслета на ноге более чем на метр.

При этом Максименко заверил, что Голунов ведет себя «хорошо» и «дисциплинированно». «К нему со стороны ФСИН никаких претензий по содержанию в условиях домашнего ареста нет», – резюмировал замглавы службы, охарактеризовав Голунова как «образцового арестанта».





