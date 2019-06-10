Смольный выделит землю под развлекательный парк пушкинских сказок. «Лукоморье» обойдется более чем в миллиард рублей

Правительство Петербурга одобрило выделение ООО «Светоч» участка в Пушкине под культурно-развлекательный интерактивный центр сказок А. С. Пушкина. Инвестиции составят более миллиарда.

Проект был рассмотрен на правительственном совещании 10 июня. Земля расположена по адресу: Пушкинский район, г. Пушкин, Детскосельский бульвар, участок 13. Площадь — 60 тыс. кв. м. Арендная плата составит 1,5 % от кадастровой стоимости, которая составляет 105 млн рублей. Срок строительства объекта и аренды участка – 72 месяца.

Еще осенью проект был признан стратегическим, а ООО «Светоч» – стратегическим инвестором Санкт-Петербурга. Планируется строительство интерактивного музея сказок А.С. Пушкина «Лукоморье», общая площадь здания составит 7 тыс. кв. м.

Концепцию разработали голландские дизайнеры компании Jora Vision: в музее предполагается создать зал сказок Пушкина, зал с танцующими фонтанами и лазерным мультшоу, залы для мастер-классов, детское кафе и магазин сувениров. В музее сказок предполагается проводить карнавалы, мастер-классы и спектакли, предусмотрены аттракционы. Планируемый объем инвестиций превышает 1 млрд руб.







Напомним, проект заявлялся еще 10 лет назад. Осенью 2018 года его одобрило правительство.