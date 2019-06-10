Ушли всех, кто контролировал изнутри полицию Петербурга. На столе нового начальника УСБ – фото Романа Плугина

В Управлении собственной безопасности ГУ МВД прошла чистка под видом штатных изменений. Всем руководителям службы показали на выход. Как выяснила «Фонтанка» 10 июня, даже в системе ГИБДД следить за инспекторами будет человек новой команды.

Коренные изменения в службе собственной безопасности полицейского главка начались еще до назначения в мае нового руководителя Алексея Васильева, ранее работавшего вместе с начальником ГУ МВД Романом Плугиным в Москве. Сначала приказом министра Владимира Колокольцева отдел переформатировали в управление, придав ему больший вес. Затем на место уже бывшего шефа, полковника Емцова, был назначен подполковник Васильев. Одновременно всех сотрудников вывели за штат в связи с организационно-штатными изменениями структуры, которые должны закончиться 23 июня.

По данным «Фонтанки», недавно было предложено искать другое место службы: заместителю УСБ полковнику Дмитрию Полосину, курирующему Петербург; заместителю УСБ подполковнику Юрию Тегзе, отвечающему за Ленинградскую область; начальнику отдела, присматривающего за аппаратом главка, Андрею Израсцову и заодно двум его заместителям. Все они были поставлены по согласованию с прежним начальником ГУ МВД Сергеем Умновым.

Также «Фонтанке» известно, что начальнику так называемого профилактического отдела Управления ГИБДД, который фактически исполнял роль собственной безопасности четырех с половиной тысяч сотрудников ДПС, полковнику Александру Арутюняну также не готовы продлевать контракт на этой должности с 9 июля. Кстати, его тоже считали человеком Сергея Умнова.







Таким образом, все ключевые позиции в Управлении собственной безопасности освобождены для кандидатов из команды нового руководителя Васильева.

Заметим, что, по словам подчиненных Васильева, у него на рабочем столе стоят три фотографии: Владимира Путина, министра Колокольцева и непосредственного руководителя — Романа Плугина.

Если первые два лица естественны, но лишь в генеральских кабинетах, то фото Романа Плугина в данном контексте – редкость, если не сказать – знак.