«Вышла выпить кофе — и всё». В Петербурге задержали координатора «Весны»

Координатор петербургской «Весны» Александра Лобовикова задержана за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Соратники по движению полагают, что протокол ей выписывают за вопросы о реальности президента.

Как сообщила «Фонтанке» федеральный координатор движения по Петербургу Мария Лахина 10 июня, Александра вышла выпить кофе и через некоторое время связь с ней прервалась. Удалось выяснить, что её доставили в 71-й отдел полиции, где с утра находится другой активист движения — Пётр Трофимов.

Обоим вменяют проведение публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Без одобрения Смольного активисты «Весны» в дни Петербургского международного экономического форума вывесили баннер про сказочного или реального президента. Фотографиями поделились 7 июня.





