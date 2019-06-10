Правительство опубликовало концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях

Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) опубликована на сайте правительства РФ 10 июня.

В концепции говорится о «назревшей необходимости» осмысления и анализа сложившейся за эти годы практики применения КоАП. За 17 лет существования кодекса был принят 621 федеральный закон, которыми в КоАП внесено уже свыше 4 800 изменений.

«При этом вносимые в КоАП изменения зачастую не носят системного характера, что приводит к нарушению единства правового регулирования сходных по своему содержанию общественных отношений, неурегулированности ряда ключевых для сферы административной ответственности общественных отношений и в конечном счете негативным образом влияет на обеспечение прав и законных интересов», — пишут авторы концепции.

В новом кодексе правонарушения разделят на категории по тяжести. В зависимости от категории должны устанавливаться виды и размеры административных наказаний, а также сроки давности привлечения к ответственности.

Концепцию нового КоАП поручил разработать премьер-министр России Дмитрий Медведев до 1 июня.





