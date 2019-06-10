Омбудсмен Москалькова рассказала Путину о деле Голунова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обсудила с президентом Владимиром Путиным права журналистов, представляя главе государства ежегодный доклад.
«Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова», – говорится 10 июня на сайте президента.
Москалькова отметила важность деятельности СМИ. «Работа журналиста служит гарантией свободы граждан искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами независимо от государственных границ», – уточнила омбудсмен.
При этом она подчеркнула, что в прошлом году «резко увеличилось» количество нарушений в отношении российских представителей СМИ в других странах. Особую озабоченность у Москальковой вызывает Украина.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин в курсе дела Голунова с 7 июня. «Было доложено о том, что это весьма резонансное дело», – рассказал представитель Кремля.
Справка:
Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 115 тысяч человек.
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. В итоге экспертиза показала, что ни в крови, ни на смывах журналиста следов запрещенных веществ нет. Изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.