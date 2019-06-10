В начале Невского накрошили легковушки. Одна пробка порождает другую

Локальный транспортный коллапс развивается в районе Морских улиц из-за ДТП на Невском проспекте.

Две легковые машины столкнулись на перекрёстке Невского и Большой Морской, никто не пострадал, ДПС на месте, сообщает очевидец Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как видно на фотографиях, проезжую часть завалило обломками, перекрыты обе полосы в направлении Садовой улицы. «Огромная пробка. Все троллейбусы стоят в правом ряду, работает одна полоса», – пишет в комментариях Анна.

На «Яндекс.Картах» видно, что сначала естественным образом встали Невский и Большая Морская: заторы на них бордовые, скорость движения не превышает 3 км/ч. В них упёрлись потоки с Адмиралтейского проспекта и Гороховой, и в итоге встал практически весь пятачок между Мойкой и Александровским садом, пробка образовалась даже на Невском в обратную сторону.





