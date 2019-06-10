«Все ли в порядке с котом?» Бари Алибасов ненадолго пришел в себя

Музыкант и продюсер Бари Алибасов продолжает находиться без сознания. Об этом «Интерфаксу» 10 июня рассказал его сын.

«У нас две проблемы сейчас. Первая проблема, что он ещё в себя не пришёл. С одной стороны, он уже не под лекарствами, а в себя не приходит. С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. С утра только прохрипел "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?" и сейчас без сознания до сих пор», – рассказал Алибасов-младший.

Кроме того, врачи боятся, что музыкант не сможет самостоятельно принимать пищу из-за циркулярного ожога пищевода.





