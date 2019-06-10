В парке 300-летия Петербурга сову спасли от фоторабства. У птицы сломано крыло и нет хвоста

Петербуржца лишили пернатого источника дохода. Объект для фотографирования, живая сова, серьёзно пострадал на своём рабочем месте.

Комитет по природопользованию

Как рассказали в комитете по природопользованию Смольного 10 июня, в парке 300-летия Петербурга прошёл рейд, в ходе которого внимание инспекторов привлёк мужчина с уральской неясытью. Хозяина разлучили с совой. Истощённую птицу пришлось отправить на реабилитацию в центр «Сирин». У совы сломано крыло, не хватает оперения, практически полностью отсутствует хвост.

В отношении владельца составлен административный протокол по части третьей статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира). Ранее мужчина уже привлекался за подобные правонарушения.





