Смольный перед выборами решил помочь дачникам. Чиновники открывают «школы здоровья», медпункты и избирательные участки

До конца 2019 года Смольный намерен открыть в трех садоводствах медицинские пункты. Ранее «Фонтанка» писала, что на дачников очень рассчитывают как на избирателей.

Как сообщила вице-губернатор Анна Митянина 10 июня в ходе правительственного совещания, медицинские пункты появятся в садоводствах «Сокол», «Малахит» и «Локомотивное депо». Еще в 20 будут работать школы здоровья — выездные бригады врачей, консультирующие жителей по вопросам хронических заболеваний — в частности сердечно-сосудистых.

Ранее «Фонтанка» сообщала о выводах рабочей группы Горизбиркома в преддверии губернаторских выборов в сентябре. После изучения 56 самых крупных садоводств целесообразным признано проводить выборы в 33, еще в 14 такой возможности точно нет. Среди мест, где предлагают организовать избирательные участки, – Орехово, Токсово, Рощино, Пупышево, Мшинская и другие крупные поселки. Отметим, в течение сезона на дачи выезжает более 2,5 млн петербуржцев.





