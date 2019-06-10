Невский, Садовую и другие улицы в центре Петербурга закроют ради цветов

Фестиваль цветов в ближайшие дни ограничит движение и парковку транспорта в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщили 10 июня «Фонтанке» организаторы мероприятия, запланированы следующие закрытия:

Перинная линия – с 23 часов 10 июня до 13 июня;

Думская улица – 11 июня с 15:30 до 21:30;

улица Ломоносова от Думской до Садовой – 12 июня с 11:00 до 15:00;

Садовая улица от Ломоносова до Невского – 12 июня с 12:00 до 15:00;

Невский проспект от Садовой до Дворцовой площади – 12 июня с 13:50 до 15:30.

Кроме того, уже сейчас действует запрет парковки на Перинной, Думской и в Певческом проезде до 13 июня. С 22:00 10 июня до 12 июня припарковаться нельзя будет на Садовой улице от улицы Ломоносова до Невского проспекта и на Ломоносова от Думской до Садовой.







Фестиваль цветов будет идти три дня:

11 июня – на Перинной линии, 12 июня на Невском пройдёт Парад цветов и военных оркестров, а также ретроавтомобилей и конных экипажей, затем действие переместится на Дворцовую площадь, 13 июня фестиваль продолжится на Сенатской площади.

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