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10.06.2019 15:26
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Петербуржцы смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках

Петербуржцы смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках

предоставлено ГК «ЦДС»

12 и 16 июня в двух петербургских парках пройдет День йоги с ЦДС, в ходе которого все желающие смогут бесплатно познакомиться с этой практикой.

В выходные дни 12 и 16 июня в Санкт-Петербурге пройдет День йоги с ЦДС. 12 июня петербуржцев ждут в парке Академика Сахарова, а 16 июня – в Палевском сквере. Время проведения мероприятия: с 11 до 15 часов. Вход бесплатный*.

Посетителей ждут три полноценных занятия. С 11 до 13 часов все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе «С чего начать практику йоги», в рамках которого опытные преподаватели расскажут, что такое йога и зачем ей нужно заниматься, как выбрать подходящий вид йоги, на что обратить внимание и проведут занятие. 

С 13 до 14 часов состоится детская тренировка, и с 14 до 15 часов пройдет занятие по парной йоге с элементами акробатики для начинающих. Это направление органично комбинирует в себе йогу, акробатику и элементы тайского массажа. 

Также в рамках Дня йоги 12 и 16 июня будет работать фотозона, в которой пройдет мастер-класс по стоянию на гвоздях и стеклах – древней практике йоги.

«Мы второе лето подряд организуем бесплатные занятия йогой в парках, поблизости от которых возводим свои жилые комплексы, – говорит руководитель Управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. – В этом году открываем сезон в двух парках праздниками «День йоги с ЦДС», будем рады видеть всех, особенно детишек, специально для них выделили целую практику. Нам близки ценности активного отдыха и здорового образа жизни, и во всех наших жилых комплексах мы стараемся реализовать эти представления в конкретных проектных решениях. Например, в жилом комплексе ЦДС «Елизаровский», расположенном рядом с Палевским сквером, предусмотрена лужайка для занятий йогой и траверсный скалодром». 

*Сроки предложения: с 12.06.2019г., 16.06.219г., организатор: ООО "Центр Долевого Строительства", ИНН7813211868, юр. адрес: 188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д Кудрово, пр-кт Европейский, д. 14, корп. 3, пом.11-Н, пом. 11-Н. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться на сайте https://vk.com/cdsyogaday

Справка о  Группе ЦДС

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration

 

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