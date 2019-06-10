«Крайне неадекватный мужчина, которого как-то страшно «разнесло». В Москве неизвестный разгромил редакцию проекта «Сноб»

Неизвестный проник в редакцию проекта «Сноб» в Москве и устроил погром в ночь на 10 июня. Об этом сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова.

«Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», — написала она в телеграм-канале «Сноба».

Чудинова пояснила «Медиазоне», что, судя по видео с камер наблюдения, погром устроил «крайне неадекватный мужчина, которого как-то страшно «разнесло». Он залез в соседний офис, а потом дошёл и до редакции «Сноба».

Пятеро сотрудников «Сноба» временно переехали в офис телеканала «Дождь». Нанесённый ущерб пока не оценили.





