Собрать разбросанные по Петербургу и области части тела помог предполагаемый убийца. За ним летали в Екатеринбург

В Петербурге раскрыли убийство мужчины, тело которого найдено расфасованным по пакетам. Подозреваемый успел сбежать из города, но был возвращён, и сам указал, где искать разбросанные части.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 10 июня, подозреваемый в убийстве прибыл в город на автомобиле 17 мая, остановился в квартире земляков на улице Дыбенко, но в Петербурге не задержался. По версии следствия, в ночь на 20 мая он угодил в аварию на машине знакомого, рассорился с ним и поставил точку контрольным выстрелом в голову из ПМ.

Расчленённое тело было вывезено и прикопано в лесных массивах в Шушарах и Всеволожском районе области. Автомобиль, ставший предметом спора, был продан по заниженной цене, пистолет разобран и утоплен в Неве. За 24-летним подозреваемым сыщикам пришлось летать в Екатеринбург.

«После задержания подозреваемого с его участием были произведены следственные действия, в ходе которых обнаружены части тела потерпевшего. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», – уточнили в Следственном комитете по городу.

В его производстве находится уголовное дело об убийстве 41-летнего уроженца Дагестана. По словам младшего брата, погибший вышел из квартиры на улице Дыбенко 20 мая и пропал.





