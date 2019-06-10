Утративший доверие Путина экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, который занимал эту должность с января 2010 года, признан виновным в мошенничестве и получении взяток.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – цитирует 10 июня заявление судьи Замоскворецкого суда Москвы «Интерфакс».

Помимо этого бывшему главе региона придется отдать в казну 160 миллионов рублей штрафа.

При этом, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», суд не признал Гайзера виновным в создании ОПГ.







Сторона обвинения требовала 21 года тюрьмы, настаивая, что Гайзер и его соратники рассматривали Коми как «лакомый кусок для собственной наживы».

Напомним, что Гайзер стал 3-м главой Республики Коми 15 января 2010 года и руководил регионом почти пять лет. До этого он успел побыть врио и министром финансов. В сентябре 2015 года в отношении главы региона и его соратников было возбуждено уголовное дело по статьям 210 (преступное сообщество) и 159 (мошенничество) УК РФ. 30 сентября его полномочия были прекращены «в связи с утратой доверия» президента Владимира Путина. По версии следователей, за 10 лет преступная группа смогла завладеть республиканским имуществом, например, 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов республики Коми». Ущерб от их деятельности составил несколько миллиардов рублей, что позволило чиновнику войти в список миллиардеров, разбогатевших на госслужбе.