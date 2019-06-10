«Недопустимы любые попытки скрыть назначение выборов». Горизбирком верит, что 109 муниципальных образований объявят выборы в один день

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии обсудили организацию муниципальных выборов в сентябре этого года. Как рассказали «Фонтанке» участники конференции 10 июня, глава Горизбиркома призвал руководство 109 муниципальных образований не скрывать объявление выборов.

Начиная с 9 июня муниципальные образования, в которых должны пройти выборы 8 сентября, могут объявить о старте избирательной кампании. Факт объявления выборов важен для кандидатов, которые с этого момента могут заявлять об участии, собирать необходимые для регистрации подписи жителей и документы. Как заявил глава Горизбиркома Виктор Миненко, с организационной точки зрения было бы удобнее, чтобы все муниципальные образования приняли решения о выборах в один день. «Это удобно партиям, другим участникам избирательного процесса, Минюсту, Роскомнадзору. Но принятие окончательного решения – полномочия муниципального совета. Если он решит назначить выборы и опубликовать свое решение в другой день, информация об этом должна незамедлительно быть введена в ГАС «Выборы», стать достоянием общественности, политических партий, потенциальных кандидатов», – заявил он.

Миненко призвал территориальные избирательные комиссии контролировать этот процесс: «Недопустимы любые попытки скрыть назначение выборов. Мы, со своей стороны, получив такую информацию, оперативно разместим ее на нашем сайте, проинформируем СМИ, Министерство юстиции, Роскомнадзор и сразу возьмем все избирательные действия в таком муниципалитете под особый контроль», – добавил он.

По информации «Фонтанки», единым днем объявления выборов в муниципалитетах может стать 19 июня. Выборы в 109 муниципальных образованиях Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября, в ходе них будут избраны 1550 депутатов.





