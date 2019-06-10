Минэкономики предлагает изменить расчет кадастровой стоимости, добавив в него НДС

Министерство экономического развития предложило переписать методику расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости, фактически включив в него налог на добавленную стоимость. Об этом 10 июня со ссылкой на проект изменений в методику расчета пишет портал NSP.ru.

Издание делает вывод, что в случае, если проект изменений примут, без корректировок законодательства налог на недвижимость вырастет на 20%. И напоминает, что Верховный суд, рассмотрев летом прошлого года дело компании «Аксиома», посчитал определение кадастровой стоимости с учетом НДС неправомерным.

В действующей редакции приказа Минэкономики определение кадастровой стоимости предполагает «расчет наиболее вероятной цены объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен, исходя из возможности продолжения фактического вида его использования независимо от ограничений на распоряжение этим объектом недвижимости». Ведомство предлагает определить термин как «вероятную сумму типичных для рынка затрат, необходимых для приобретения объекта недвижимости на открытом и конкурентном рынке, рассчитанную в соответствии с настоящими указаниями».





