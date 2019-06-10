Песков: Дело Голунова породило «большое количество вопросов», но обобщать не надо
«Не обобщать» предложил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Представитель Кремля 10 июня заявил, что считает недопустимым делать обобщающие выводы о недоверии к правоохранительной системе России на фоне резонансного задержания расследователя.
«Я не сторонник того, чтобы обобщать, – приводит слова Пескова ТАСС. – Это конкретное дело породило некоторые вопросы, большое количество вопросов. Мы это видим и тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неправильно».
По его словам, Владимиру Путину доложили о деле Голунова 7 июня, когда глава государства находился в Петербурге на экономическом форуме. В тот день о задержании узнали и журналисты.
«Было доложено о том, что это весьма резонансное дело», – сказал пресс-секретарь Путина и добавил, что Кремль не имеет права комментировать дела, не будет делать это и на сей раз.
Впрочем, представитель Кремля заверил, что в администрации президента внимательно наблюдают за всеми деталями. Он также добавил, что ошибки могут допускать как полицейские, так и журналисты.
Напомним, к утру 10 июня стало известно, что ни на руках, ни в моче спецкора «Медузы» нет следов наркотиков, сбыт которых предъявляют Голунову. Сам журналист-расследователь к этому времени находится под домашним арестом, куда его определил суд.
Справка:
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. Кроме того, изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.
Журналисты вышли на пикеты в нескольких городах России. В Москве полиция задержала 12 человек, но вскоре отпустила без составления протоколов. В Петербурге силовики были вежливы, сообщалось о задержании одного человека.