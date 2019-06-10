Митинги против храма превратились в уголовное дело о массовых беспорядках в Екатеринбурге

Екатеринбургские протесты против строительства в городском сквере храма святой Екатерины превратились в уголовное дело.

Как пишет 10 июня «Комсомольская правда», пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил изданию, что по факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело и «останется оно фикцией или будет полноценно расследовано, зависит от политической воли». В том же материале, озаглавленном «Екатеринбургский майдан», издание называет организатором протестов директора сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Рината Низамова.

Напомним, что после протестов в сквере о том, что выбрать место для строительства надо вместе с горожанами, высказался президент Владимир Путин. Мэрия Екатеринбурга собрала и опубликовала список предложений горожан по размещению кафедрального собора. В 11 079 заявках оказался 61 вариант. Предложений, набравших более 100 голосов, насчитали 13. Затем шесть площадок, на которых можно построить кафедральный собор в Екатеринбурге, выбрал экспертный совет из архитекторов и чиновников.





