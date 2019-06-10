Шведская полиция открыла огонь по мужчине на центральном вокзале Мальме. На месте работают взрывотехники

На Центральном вокзале в Мальме проводится полицейская операция после того, как полиция открыла огонь по мужчине, который вёл себя угрожающе. Об этом 10 июня сообщает Aftonbladet.

Вокзал и прилегающие здания были эвакуированы, территорию обследуют взрывотехники. Полиция объявила об усилении контроля в общественных местах.

Очевидцы говорят о 4-5 выстрелах. Мужчина был ранен, его госпитализировали. Представитель полиции заявил, что пока слишком рано говорить о том, связано ли произошедшее с терроризмом, уточняет Reuters.

Мальмё — главный транспортный узел для регионального железнодорожного транспорта. Движение поездов и автобусов до и от центральной станции полностью остановлено.





