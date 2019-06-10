Между Таллинским и Московским шоссе сузят КАД. Борьба с колейностью перешла на внешнее кольцо

На 11 дней на кольцевой автодороге Петербурга сузят участок между развязками с Таллинским и Московским шоссе. Там продолжат устранять колейность проезжей части – теперь на внешнем кольце.

Как сообщает 10 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11 по 22 июня на участке с 61-го по 75-й километр внешнего кольца КАД перекроют полосу безопасности и первую полосу. На второй, третьей и четвёртой полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы будут вести круглосуточно. Генеральным подрядчиком выступает АО «ВАД».

В мае на этом участке КАД устраняли колейность на внутреннем кольце. Всего в 2019 году Упрдор планирует обновить асфальт на 33-х участках кольцевой. Их общая протяженность составит 140 километров, а обойдется ремонт в 1,2 миллиарда рублей.







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