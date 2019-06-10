Собиратель оленьих рогов в Туве покусал напавшего на него медведя

Николай Игрит столкнулся один на один с медведем во время прогулки в Пий-Хемском районе республики в начале июня. Мужчине пришлось укусить животное в ответ, чтобы заставить противника отступить.

«Игрит стал громко кричать, пытаясь спугнуть медведя. Но медведь напал и стал кусать его. Когда медведь кусал за лицо, Николаю Игриту удалось откусить медведю язык, отчего он испугался и убежал. После этого Игрит позвал остальных [двух друзей], и ему вызвали скорую помощь», – цитирует 10 июня справку МВД местное издание tvk6.

После встречи с диким животным 29-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь из-за «рвано-укушенной раны лица». Его направили в больницу города Кызыла. «Мужчина жив, судьба медведя неизвестна», – так состояние пострадавшего описало издание «Плюс Информ».







Полицейские также завели административные дела за разведение костров в лесах в отношении Игрита и его товарищей, которые отправились на сбор опавших оленьих рогов.