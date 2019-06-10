«Пассажиравтотранс»: Горячего дождя в автобусе не было. Дала сбой система охлаждения

В автобусе 3-го маршрута, прервавшем путь на площади Победы (Московский район Санкт-Петербурга) утром 10 июня, дождя не было, только небольшое наводнение. Озерцо и водопад создала охлаждающая жидкость.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», распространенная в соцсетях информация очевидцев о том, что якобы горячая вода текла с потолка, не подтвердилась. Во время работы на линии возникла неисправность в системе охлаждения в нижней части автобуса.

Пассажиры были оперативно высажены, никто не пострадал. К настоящему времени неисправность ликвидирована, отметили в пресс-службе.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com





