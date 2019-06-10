Компания Смольного заказывает проект второго участка «Восточного скоростного диаметра» почти за 700 млн рублей

АО «ЗСД» объявило конкурс: компания ищет подрядчика, который за 690 млн рублей готов разработать проектно-сметную документацию для участка широтной магистрали скоростного движения (более известной в народе как «Восточный скоростной диаметр»). Речь идет об отрезке платной дороги от Витебского проспекта до КАД. Информация об этом размещена 10 июня на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, будущий проектировщик должен управиться до 30 апреля 2020 года. Заявки участников принимаются до 24 июня, а их рассмотрение состоится 28 июня. Напомним, что проект первого участка широтной магистрали скоростного движения (от примыкания к ЗСД в районе Благодатной до Витебского проспекта) АО «ЗСД», которое на 100% принадлежит комитету имущественных отношений, заказало в апреле за 400 млн рублей.

Напомним, что городские власти собирались начать строительство магистрали в 2019 году, а завершить к 2024-му. Шестиполосная трасса начинается от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходит преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекает Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и доходит до КАД в районе Кудрово. Общая протяженность городского участка составляет 14,2 км. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км). На все строительство городской части потребуется 159 млрд рублей, а участок в Ленобласти возведут за 11 млрд. Предполагается, что половина денег (79,5 млрд рублей) на строительство будет выделена из бюджета, еще половину оплатит инвестор, который в течение 30 лет будет взимать плату за проезд. Проезд по первому участку обойдется в 90 рублей, по второму – в 120 рублей, по третьему – в 90 рублей.





