Полковника Захарченко признали виновным в получении взятки

Экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД, полковника Дмитрия Захарченко признали виновным в получении двух крупных взяток и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает корреспондент Forbes из зала заседания Пресненского суда Москвы 10 июня.

Суд продолжает оглашение приговора. Ранее сторона обвинения просила приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима и оштрафовать его более чем на 494,9 млн рублей, а также лишить наград, медалей и звания полковника

Захарченко занимал должность замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По данным следствия, в 2014 году он и его сообщник в результате оказанного административного давления получили 800 тысяч долларов США от ресторатора. «Фонтанка» выяснила, что речь идет о владельце ресторанов La Mareе Меди Дуссе. При этом, как предполагают следователи, первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долл.

Также, говорится в материалах уголовного дела, в 2015 году полковник и его соучастник за общее покровительство потребовали 50-процентную скидочную карту сети ресторанов La Maree. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3,5 млн рублей на оплату счетов в этих заведениях.

В ходе расследования следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 27 объектов недвижимости, в том числе 12 дорогостоящих квартир, несколько автомобилей, полукилограммовый слиток золота, а также валюту в размере приблизительно 8,5 млрд руб. 29 сентября 2016 г. стало известно, что по результатам служебной проверки Захарченко был уволен из МВД. Все изъятое имущество и денежные средства по решению суда обратили в доход государства.





