«Дачный сезон» на Новоприозерском: пробку удлинили неаккуратный «обочечник» и перевёртыш

Новоприозерское шоссе (прилегающая к Петербургу часть трассы «Сортавала») второй день подряд оказывается одной из самых загруженных магистралей в городе и его окрестностях. 10 июня движение там затрудняют аварии.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», около 11 часов после поворота на Вартемяги в направлении города опрокинулся легковой автомобиль. «Мы ехали в этой машине, – пишет Таня. – Все живые, все целые, сам момент не помню – испугалась очень». «Сзади стоит каршеринг с отсутствующей мордой. Из перевёртыша мужчины помогали выбраться женщине», – добавляет Ната.

«Самое обидное, что все проезжали и смеялись, пока мы женщину вытаскивали», – рассказывает Багир. «Вам респект, ребят, к тому времени уже дофига машин стояло позади», – отвечает ему Ната.







Второе ДТП, затрудняющее движение на этой трассе, по словам Дмитрия, – массовое. «Газель», по его словам, «собрала кучу машин, по обочине ехала, фура её щеманула».

В 12:12 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал «необычно сложную» 5,4-километровую пробку на Новоприозерском шоссе, в которой можно потерять 30 минут, что на 26 минут больше обычного.

На «Сортавале» традиционно сложно и без ДТП: на неё приходится большой «дачный» трафик, а при въезде в город поток тормозят и транспорт, вливающийся с развязки и от «Меги», и замедление перед съездами на КАД. Сегодня утром Новоприозерское шоссе заняло второе место в топ-5 петербургских пробок – пробка длиной 5,4 километра держалась почти 3 часа.

Вчера, в воскресенье, 9-километровая часовая пробка образовалась там же уже к 14:21, став первой и в дневном, и в вечернем списках самых крупных пробок. Длина её превышала 10 километров, а держалась она в таком виде около 5 часов.