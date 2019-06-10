Красимир Врански решил «не участвовать в фарсе». Он отказывается идти в губернаторы

Лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански передумал участвовать в выборах губернатора Петербурга. Об этом он сообщил «Фонтанке» 10 июня.

По словам Врански, он решил не участвовать «в фарсе».

«В этой системе независимый кандидат, не согласованный Смольным, не имеет никакой возможности собрать необходимые для преодоления фильтра 155 подписей муниципальных депутатов. Можно ли такие выборы называть честными, демократическими, конкурентными, легитимными? Нет. Все развивается по заранее срежиссированному сценарию ради победы главного игрока», – заключил он.

Ранее Красимир Врански собирался идти на выборы самовыдвиженцем, также он заявлял, что собирается отказаться от болгарского гражданства.







Напомним, что губернаторские выборы состоятся 8 сентября. На данный момент об участии в них заявил врио губернатора Петербурга Александра Беглов и еще 20 человек. В том числе поклонник Брежнева, трезвый трансгендер и матерящийся дольщик.