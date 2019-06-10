Происшествия
Поставщицу «золотого сахара» для тюремного ведомства выпустили на свободу досрочно
Фигурантка громкого дела о поставках сахара для ФСИН по завышенным ценам выйдет на свободу досрочно. Суд в Москве подарил предпринимательнице Марине Дюковой семь месяцев жизни на воле.
О решении Лефортовского суда Москвы 10 июня сообщает РИА Новости. Получившая два с половиной года за пособничество в растрате Дюкова выйдет на свободу раньше на 7 месяцев и 20 дней. За ней оставят обязанность являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.
Как рассказывала «Фонтанка», бизнесвумен зачитали приговор в ноябре 2018-го. Дело слушалось в особом порядке: предпринимательница признала вину и активно помогала следствию. Она рассказала, что поставила во ФСИН России 7 тонн сахара по завышенной цене - за 399 млн. Откат — 43 млн — был поделен с бывшим замдиректора ведомства Олегом Коршуновым и другими соучастниками аферы. В показаниях Дюковой, напомним, в числе прочих был упомянут и бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.
Гособвинение просило для Дюковой 3 года колонии и 300 тысяч штрафа, та получила меньше. Коршунов и другие соучастники еще ждут суда.
Справка:
По данным следствия, в начале 2016 года бывший заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов и бывший заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светлана Алексеева предложили Дюковой участвовать в аукционах на поставку сахара для учреждений ФСИН. Алексеева при формировании конкурсной документации включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара, а Дюкова предоставила во ФСИН предложения о возможности поставки по завышенной стоимости. В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов от лица ФСИН РФ заключил договор с подконтрольным Дюковой юридическим лицом на сумму более 399 миллионов рублей. Из этих денег более чем 43 миллиона рублей в виде незаконно завышенной стоимости были похищены, считает СК. Дело против Коршунова и его пособников в феврале 2019 года было направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в отношении Коршунова продолжается расследование дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в Симферополе.