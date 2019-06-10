Петербургские антимонопольщики увидели следы «ремонтного картеля» в закупках на 80 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило дело: 4 фирмы и 1 индивидуальный предприниматель подозреваются в том, что 30 раз договорились не конкурировать на торгах по текущему ремонту зданий районных администраций, детских садов, школ и других бюджетных учреждений. Общая стоимость предполагаемых «договорных» закупок – более 84 млн рублей. Об этом 10 июня сообщает петербургское УФАС.

Признаки нарушения конкуренции антимонопольщики обнаружили в действиях ООО «СКС», ИП Киселев, ООО «Растр-Сервис», ООО «ТОП-ТИМ» и ООО «ЕвроСтройСервис». «Как выявил антимонопольный орган, аукционы, в которых принимали участие указанные общества и ИП, прошли с минимальным снижением цены, заявки подавались с одинаковых IP-адресов, некоторые контакты организаций (телефон, электронная почта) совпадают», – аргументируют свое недовольство антимонопольщики.

Первое заседание по этому делу состоится 24 июня. Внимание УФАС на закупки администраций Адмиралтейского, Выборгского, Колпинского, Красногвардейского и Центрального районов Петербурга, подведомственных им детских садов и школ, а также администрации округа Лиговка-Ямская обратило АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р». Как сообщается на сайте «Трансперенси»,участникам возможного картеля грозит штраф до 40 млн рублей, а также до шести лет колонии.

Напомним, что центр антикоррупционных исследований также заставил петербургских антимонопольщиков присмотреться к муниципальным закупкам по украшению и оформлению города к Новому году и Дню Победы. Признаки нарушений усматриваются в 63 контрактах с общей начальной стоимостью порядка 90 млн рублей





