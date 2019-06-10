Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +21
$ 64.79р
73.21р
13:37 10.06.2019
Расширенный поиск

Бизнес
10.06.2019 13:05
Печать

Петербургские антимонопольщики увидели следы «ремонтного картеля» в закупках на 80 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило дело: 4 фирмы и 1 индивидуальный предприниматель подозреваются в том, что 30 раз договорились не конкурировать на торгах по текущему ремонту зданий районных администраций, детских садов, школ и других бюджетных учреждений. Общая стоимость предполагаемых «договорных» закупок – более 84 млн рублей. Об этом 10 июня сообщает петербургское УФАС.

Признаки нарушения конкуренции антимонопольщики обнаружили в действиях ООО «СКС», ИП Киселев, ООО «Растр-Сервис», ООО «ТОП-ТИМ» и ООО «ЕвроСтройСервис». «Как выявил антимонопольный орган, аукционы, в которых принимали участие указанные общества и ИП, прошли с минимальным снижением цены, заявки подавались с одинаковых IP-адресов, некоторые контакты организаций (телефон, электронная почта) совпадают», – аргументируют свое недовольство антимонопольщики. 

Первое заседание по этому делу состоится 24 июня. Внимание УФАС на закупки администраций Адмиралтейского, Выборгского, Колпинского, Красногвардейского и Центрального районов Петербурга, подведомственных им детских садов и школ, а также администрации округа Лиговка-Ямская обратило  АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р». Как сообщается на сайте «Трансперенси»,участникам возможного картеля грозит штраф до 40 млн рублей, а также до шести лет колонии. 

Напомним, что центр антикоррупционных исследований также заставил петербургских антимонопольщиков присмотреться к муниципальным закупкам по украшению и оформлению города к Новому году и Дню Победы. Признаки нарушений усматриваются в 63 контрактах с общей начальной стоимостью порядка 90 млн рублей



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
10.06.2019 12:47

«Группа ЛСР» и «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

8 июня на Петербургском международном экономическом форуме «Группа ЛСР», один из ведущих российских застройщиков, и компания «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
10.06.2019 12:32

РСТИ завершает строительство государственной школы на Ленинском проспекте

РСТИ завершает строительство общеобразовательной школы на 1375 мест на Ленинском проспекте, где «БалтИнвестСтрой» (входит в РСТИ) работает в качестве генерального подрядчика.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
10.06.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса от 10% по программе ипотечного кредитования при покупке строящегося жилья у ключевых партнеров-застройщиков.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»/ Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»
07.06.2019 17:49

Генеральный директор ГК "КВС" подвел итоги ПМЭФ

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»: «Петербургский экономический форум - одна из главных площадок для обсуждения актуальных экономических вопросов. Строительный рынок сегодня стоит на пороге глобальных перемен, перехода на новую систему финансирования проектов».
Фото предоставлено пресс-службой АО "Третий Парк"
07.06.2019 17:21

«Третий парк» представил на ПМЭФ электрический карт

7 июня Ассоциация развития электромобильного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») представила на Петербургском Международном Экономическом Форуме первый российский электрический спортивный карт, который сделан в партнерстве с АО «Третий парк» и при поддержке итальянской гоночной картинговой команды BabyRace.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»
07.06.2019 14:51

Сбербанк заключил с КВС соглашение о стратегическом сотрудничестве

Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко в рамках Петербургского международного экономического форума.
07.06.2019 13:08

В Германию на пароме. Большое путешествие «Фонтанки»

Как добраться до Германии на своём автомобиле всей семьёй и при этом не устать от дороги? «Фонтанка» отправилась из Хельсинки в Травемюнде по Балтике и влюбилась в Германию.
Setl City
07.06.2019 11:39

В продажу вышли новые коммерческие помещения в ЖК «Солнечный город»

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок пул помещений для бизнеса в масштабном проекте «Солнечный город», который строится в Красносельском районе. Стоимость лотов — от 10,2 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
07.06.2019 11:18

Банк «Санкт-Петербург» и ПС «Мир» займутся разработкой и внедрением передовых платежных технологий в социально значимых проектах

Банк «Санкт-Петербург» и платежная система «Мир» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в целях совместной разработки и внедрения передовых платежных технологий в социально-значимых проектах.
shutterstock.com
06.06.2019 18:00

Кто в доме хозяин

Строительная компания «Терминал-Ресурс» поздравляет всех причастных с Международным праздником домохозяек и домохозяев!
«Главстрой Санкт-Петербург»
06.06.2019 17:06

«Главстрой Санкт-Петербург» первым в городе начал работу с жилищными сертификатами по новым правилам

«Главстрой Санкт-Петербург» первым в Петербурге предложил клиентам покупку квартиры в строящемся доме по новым правилам с использованием жилищного сертификата.
ПСК
06.06.2019 16:12

Апарт-комплекс Like ГК «ПСК» ‒ в финале премии Urban Awards

Флагманский проект ГК «ПСК» в сегменте апартаментов Like вышел в финал федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса». Победителя из трёх претендентов выберет независимое жюри 11 июня.