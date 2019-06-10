В Финляндии выпал июньский снег

Погода 10 июня в Северной Лапландии далека от летней. Утром там выпал снег.

Белые мокрые хлопья посыпались с неба, в частности, в Утсйоки. Это один из самых северных населённых пунктов в Суоми, который расположен на границе с Норвегией.

Субарктический исследовательский институт Кево – подразделение Университета Турку – делится видео из заповедника Кево:







Мокрый снег в Лапландии прогнозировали ранее специалисты Метеорологического института Финляндии. Синоптики сообщили, что 10 июня днём на юге страны — от +17 до +21 градуса Цельсия; на севере — от +2 до +12, а ночью и вовсе возможны лёгкие заморозки. В целом в Суоми по большей части ясно и немного ветрено.

Во вторник, 11 июня, в южной и центральной частях — до +22, в среду температура опустится до +17 градусов Цельсия, осадков не ожидается.

В 2017 году 2 июня в Финляндии лепили снеговиков.