«Группа ЛСР» и «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ПАО «Группа ЛСР»

8 июня на Петербургском международном экономическом форуме «Группа ЛСР», один из ведущих российских застройщиков, и компания «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Документ подписали генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» Максим Соколов и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Совместно с провайдером цифровых услуг и решений «Группа ЛСР» намерена заниматься продвижением умных информационных сервисов в сфере строительства. В перечне партнерских договоренностей речь идет также о развитии облачной инфраструктуры и информационной безопасности в этой отрасли, внедрении единых подходов к предоставлению цифровых услуг, совместном тестировании новых технологий и создании платформенных решений, отвечающих запросам клиентов обеих компаний.

– Сегодня невозможно представить нашу повседневную жизнь без цифровых технологий, и подписанное соглашение — очередной шаг в предоставлении нашим клиентам лучших решений в области цифровизации, – отметил генеральный директор «Группы ЛСР» Максим Соколов. – Передача собственникам ключей от квартиры, к которой уже подведены все необходимые цифровые коммуникации — тренд наших дней. Но «Группа ЛСР» этим не ограничивается. Например, в нашем масштабном проекте «Новая Охта» в Санкт-Петербурге несколько домов оснащены системой «умный дом», которая позволяет создать открытую интернет-сеть и цифровое телевидение, а также установить автоматизированную систему сбора данных учета воды и отопления. Уверен, что благодаря сотрудничеству с «Ростелекомом» мы сможем предложить будущим новоселам максимально удобную и эффективную цифровую экосистему с учетом их потребностей.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/