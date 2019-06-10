Смольный отбирает усадьбу Орловых-Денисовых у нерадивого хозяина
Правительство Петербурга прорабатывает механизм изъятия федерального памятника — усадьбы Орловых-Денисовых — у компании «БалтикСтрой». Собственник так и не начал работы по сохранению объекта культурного наследия. Это следует из ответа КГИОП главе регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марине Шишкиной, который политик опубликовала в Facebook 10 июня.
По решению арбитражного суда «БалтикСтрой» должен был до 14 января 2019 года отреставрировать усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах, а до 8 января 2020 года привести в порядок прилегающую территорию, также наделенную статусом памятника, – «Парк с прудами».
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) совместно с комитетом имущественных отношений прорабатывает механизм изъятия ансамбля у собственника и выделения бюджетных средств для компенсации владельцу памятника.
Справка:
Усадьба Орловых-Денисовых расположена по адресу: Коломяги, улица Главная, дом 32. Здание возвели в стиле позднего классицизма по проекту архитектора Алексея Горностаева в 1839-1841 годах. После революции здание последовательно использовалось в качестве клуба, кинотеатра, детского дома для инвалидов и дома престарелых.
В собственность «БалтикСтроя» усадьба перешла в 2013 году. Владелец обязан привести объект в надлежащее состояние, однако так и не приступил к работам. Весной КГИОП потребовал наложить на объект арест.
Компания «БалтикСтрой» была зарегистрирована в 2006 году. Согласно данным СПАРК, единственным владельцем является московское АО «СУ-155». Входит в одноименную группу компаний, которая находится в стадии ликвидации. По итогам 2017 года чистая прибыль «БалтикСтроя» составила минус 480 тысяч рублей.