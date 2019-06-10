Смольный отбирает усадьбу Орловых-Денисовых у нерадивого хозяина

Правительство Петербурга прорабатывает механизм изъятия федерального памятника — усадьбы Орловых-Денисовых — у компании «БалтикСтрой». Собственник так и не начал работы по сохранению объекта культурного наследия. Это следует из ответа КГИОП главе регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марине Шишкиной, который политик опубликовала в Facebook 10 июня.

По решению арбитражного суда «БалтикСтрой» должен был до 14 января 2019 года отреставрировать усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах, а до 8 января 2020 года привести в порядок прилегающую территорию, также наделенную статусом памятника, – «Парк с прудами».

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) совместно с комитетом имущественных отношений прорабатывает механизм изъятия ансамбля у собственника и выделения бюджетных средств для компенсации владельцу памятника.





