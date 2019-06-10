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Строительство
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10.06.2019 12:32
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РСТИ завершает строительство государственной школы на Ленинском проспекте

РСТИ завершает строительство государственной школы на Ленинском проспекте

предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

РСТИ завершает строительство общеобразовательной школы на 1375 мест на Ленинском проспекте, где «БалтИнвестСтрой» (входит в РСТИ) работает в качестве генерального подрядчика.

Стоимость строительства оценивается в 1,418 млрд.руб. согласно договору с Фондом капитального строительства и реконструкции. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Новая школа разместится в трёхэтажном здании общей площадью 27 тыс.кв.м. Проектом предусмотрены 3 библиотеки, 2 спортзала, 2 бассейна, актовый зал на 828 мест, столовая на 700 мест, пищеблок с оборудованием полного цикла для приготовления блюд, специализированные компьютерные классы и классы для изучения иностранных языков.

Сейчас ведётся внутренняя отделка помещений, монтаж технологического оборудования и установка монтируемого кухонного, медицинского и спортивного оборудования, на территории школы идут работы по благоустройству. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года, передача на муниципальный баланс – в начале 2020.

Справка о компании РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

 

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