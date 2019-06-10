РСТИ завершает строительство государственной школы на Ленинском проспекте

предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

РСТИ завершает строительство общеобразовательной школы на 1375 мест на Ленинском проспекте, где «БалтИнвестСтрой» (входит в РСТИ) работает в качестве генерального подрядчика.

Стоимость строительства оценивается в 1,418 млрд.руб. согласно договору с Фондом капитального строительства и реконструкции. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Новая школа разместится в трёхэтажном здании общей площадью 27 тыс.кв.м. Проектом предусмотрены 3 библиотеки, 2 спортзала, 2 бассейна, актовый зал на 828 мест, столовая на 700 мест, пищеблок с оборудованием полного цикла для приготовления блюд, специализированные компьютерные классы и классы для изучения иностранных языков.

Сейчас ведётся внутренняя отделка помещений, монтаж технологического оборудования и установка монтируемого кухонного, медицинского и спортивного оборудования, на территории школы идут работы по благоустройству. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года, передача на муниципальный баланс – в начале 2020.

Справка о компании РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)