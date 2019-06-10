УФСБ задержало заместителя гендиректора «Горэлектротранса» по финансам и закупкам

Андрей Ростокин, замдиректора ГУП «Горэлектротранс», задержан. На предприятии он отвечает за экономику и финансы.

О задержании Ростокина сотрудниками ФСБ «Фонтанке» 10 июня рассказали несколько источников. По информации нашего издания, это произошло еще в четверг, 6 июня. В пресс-службе предприятия подтвердили, что Ростокин не выходит на работу с четверга, но не смогли официально назвать причину.

Напомним, в ноябре 2018 года сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу производили выемку документов в главном офисе ГУП «Горэлектротранс» на Сызранской улице.





