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10.06.2019 12:39
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УФСБ задержало заместителя гендиректора «Горэлектротранса» по финансам и закупкам

Андрей Ростокин, замдиректора ГУП «Горэлектротранс», задержан. На предприятии он отвечает за экономику и финансы.

О задержании Ростокина сотрудниками ФСБ «Фонтанке» 10 июня рассказали несколько источников. По информации нашего издания, это произошло еще в четверг, 6 июня. В пресс-службе предприятия подтвердили, что Ростокин не выходит на работу с четверга, но не смогли официально назвать причину. 

Напомним, в ноябре 2018 года сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу производили выемку документов в главном офисе ГУП «Горэлектротранс» на Сызранской улице.


© Фонтанка.Ру


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