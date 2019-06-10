Центр Петербурга заволокло чёрным дымом из-за пожара на Черняховского

Клубы чёрного дыма обеспокоили горожан в центре Петербурга днём 10 июня.

Читательница "Фонтанки" Ульяна

Пожар разгорелся за Московским вокзалом.

Фото: читатель "Фонтанки" Ринат

О задымлении в центре города «Фонтанке» сообщили читатели. Следствие пожара в небе наблюдали в районе Лиговского проспекта, Московского вокзала. Дым видели также с набережной Обводного канала.

Фото: читатель "Фонтанки"

В городском МЧС уточнили, что источником является сарай на улице Черняховского, 73. Пристройку площадью 10 на 15 тушат пять расчётов, работы близятся к финишу. Пострадавших нет.





