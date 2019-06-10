Происшествия
«Взвизгнув тормозами, трусливо скрылось». Запашный за рулём Lexus попал в ДТП и показал его в инстаграме
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в ночь на 10 июня попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, а также сам Запашный в своём аккаунте в Instagram.
Запашный вёл «Лексус», с ним в машине были две его маленькие дочери. «Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались», – написал артист.
По предварительной версии, «Лексус» подрезала «Шкода», пишет РБК. На записи камеры наружного наблюдения видно, что водитель светлой легковушки, «играя в шашки», сначала скакнул из четвёртого (крайнего левого) ряда в третий, а потом обратно в четвёртый.
Никогда не знаешь, чем закончится твой день? Встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП. ? Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии. Стоит отметить профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника. Спасибо Вам за это большое! Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались. You never know how your day will end? Met my family from the train station at 02.30 am and got into a night road accident. ? The most disgusting thing is that the creature that rammed and almost brought my car (in which there were two small children) to the post, squealing brakes, cowardly disappeared from the scene of the accident. It is worth noting the operational work of the road service and the traffic police, who very quickly helped me, found a video of the incident, brand and number of the car of the culprit. Thank You very much for that! Thank God, no one was hurt, although the little girls were very frightened. #дтп #авария #ночныеприключения #дебилынадороге #caraccident #nightadventures #dumbsontheroad
Skoda скрылась с места происшествия. О ДТП в полицию сообщил сам Запашный. «Стоит отметить профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника», – добавляет Запашный.
Дорожная полиция обнаружила и задержала «Шкоду» на Севастопольском проспекте, водитель и пассажир были доставлены в подразделение ГИБДД. По данным агентства «Москва», составлены административные материалы по ст. 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и 12.14 «Нарушение правил маневрирования».