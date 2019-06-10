«Взвизгнув тормозами, трусливо скрылось». Запашный за рулём Lexus попал в ДТП и показал его в инстаграме

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в ночь на 10 июня попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, а также сам Запашный в своём аккаунте в Instagram.

Запашный вёл «Лексус», с ним в машине были две его маленькие дочери. «Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались», – написал артист.

По предварительной версии, «Лексус» подрезала «Шкода», пишет РБК. На записи камеры наружного наблюдения видно, что водитель светлой легковушки, «играя в шашки», сначала скакнул из четвёртого (крайнего левого) ряда в третий, а потом обратно в четвёртый.







Skoda скрылась с места происшествия. О ДТП в полицию сообщил сам Запашный. «Стоит отметить профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника», – добавляет Запашный.

Дорожная полиция обнаружила и задержала «Шкоду» на Севастопольском проспекте, водитель и пассажир были доставлены в подразделение ГИБДД. По данным агентства «Москва», составлены административные материалы по ст. 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и 12.14 «Нарушение правил маневрирования».