Первая летняя гроза в Петербурге на 18 часов задержала путешествующих в Кострому

Самолёт сообщением Петербург – Кострома не смог покинуть Северную столицу из-за опасных грозовых туч. Ожидание подходящих метеоусловий скорректировало расписание на 18 часов.

По информации онлайн-табло Пулково, Ан-26 компании «Костромское Авиапредприятие» должен был подняться в воздух накануне в 19:10, но был застигнут грозой и вернулся в Петербург. В результате вылет был сдвинут на час после полудня 10 июня.

Воскресный шторм городу обещали синоптики и МЧС. Раскаты грома жители услышали ещё до полудня, во второй половине дня автомобилистов пугали молнии. Грозовые тучи вынудили самолёт «Аэрофлота» двадцать минут летать над Петербургом по замысловатому маршруту.





