Срок оформления финской визы чуть увеличился, но до конца июня можно успеть

Срок оформления финского шенгена чуть увеличится из-за выходного дня 12 июня.

Как сообщает Генконсульство Финляндии в Петербурге, если подать документы на визу в понедельник, 10 июня, то готовый документ можно получить через 16 дней. В День России и дипмиссия, и визовый центр закрыты. При обращении в ВЦ в пятницу, 14 июня, шенген нужно будет ждать 18 дней — его выдадут 1 июля.

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