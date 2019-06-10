Грузовик протаранил колонну МЧС на трассе «Дон». Спасатели ехали в Керчь на разминирование

На федеральной трассе в Тульской области утром 10 июня в аварию попали сотрудники МЧС России. Несколько человек получили травмы.

В 9:35 понедельника, 10 июня, на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП с колонной МЧС России, которая направлялась в Керчь для плановых работ по разминированию. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, на 201-м километре автодороги М-4 «Дон» четыре автомобиля колонны сделали техническую остановку, и в это время в них въехал грузовик Volvo.

В результате аварии пострадали пятеро сотрудников МЧС. Они получили травмы средней и легкой степеней тяжести и были направлены в больницу. Две машины МЧС из-за повреждений не смогли продолжить движение. В течение нескольких часов их должны заменить на резервные, после чего колонна продолжит путь в Керчь.





