Нефть может упасть ниже 40 долларов за баррель, если ОПЕК+ не договорится. Пока рубль растет

Цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель и даже приблизиться к отметке в 30 долларов, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Как он сказал 10 июня на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам, это может произойти, если участники ОПЕК+ не договорятся о новой сделке летом, цитирует его «Финам».

Пока же нефть показывает положительную динамику, и рубль укрепляется к американской и европейской валютам. Евро по состоянию на 12:00 мск торгуется у отметки 73,15 рубля (-0,28), а доллар — 64,76 (-0,04).

В начале июня экономист Евгений Коган рассказал «Фонтанке», почему резкое падение цен на нефть не является проблемой для России.





