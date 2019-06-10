«Общественное давление нельзя сбавлять». Пикеты в поддержку Ивана Голунова станут бессрочными, журналисты готовят марш

Одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова на Петровке станут бессрочными. Об этом 10 июня сообщил «МБХ Медиа» журналист и муниципальный депутат Илья Азар.

Он уточнил, что официально сторонники Голунова начинают пикетировать МВД с 18:00, но «те, кто хотят и могут выйти днем с одиночными пикетами, могут это сделать». Кроме того, журналисты планируют провести 12 июня марш за свободу Голунова.

«Мы решили организовать марш сейчас, потому что, по моим ощущениям, именно сейчас, "по горячим следам" решается судьба Ивана. Общественное давление на людей, которые могут повлиять на происходящее, заставить силовиков прекратить фабрикацию дела против нашего коллеги и друга, нельзя сбавлять», — подчеркнул Азар.

Марш официально не согласован, однако организаторы надеются, что он «пройдет мирно и строго в рамках конституционного права на свободу собраний». Азар уточнил, что акция является гражданской, а не политической. Среди организаторов марша Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов.





