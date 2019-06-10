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Общество
10.06.2019 12:10
Печать

«Общественное давление нельзя сбавлять». Пикеты в поддержку Ивана Голунова станут бессрочными, журналисты готовят марш

Одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова на Петровке станут бессрочными. Об этом 10 июня сообщил «МБХ Медиа» журналист и муниципальный депутат Илья Азар. 

Он уточнил, что официально сторонники Голунова начинают пикетировать МВД с 18:00, но «те, кто хотят и могут выйти днем с одиночными пикетами, могут это сделать». Кроме того, журналисты планируют провести 12 июня марш за свободу Голунова. 

«Мы решили организовать марш сейчас, потому что, по моим ощущениям, именно сейчас, "по горячим следам" решается судьба Ивана. Общественное давление на людей, которые могут повлиять на происходящее, заставить силовиков прекратить фабрикацию дела против нашего коллеги и друга, нельзя сбавлять», — подчеркнул Азар.

Марш официально не согласован, однако организаторы надеются, что он «пройдет мирно и строго в рамках конституционного права на свободу собраний». Азар уточнил, что акция является гражданской, а не политической. Среди организаторов марша Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов.



Справка:

Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 115 тысяч человек.

До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.

Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. В итоге экспертиза показала, что ни в крови, ни на смывах журналиста следов запрещенных веществ нет. Изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.

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