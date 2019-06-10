Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +15
$ 64.79р
73.21р
11:41 11.06.2019
Расширенный поиск

Общество
Публикуется на правах рекламы
11.06.2019 10:17
Печать

Интернет-магазины Петербурга стали отправлять больше посылок

Интернет-магазины Петербурга стали отправлять больше посылок

предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.

Интернет-магазины Санкт-Петербурга стали отправлять больше посылок. По данным службы доставки Boxberry, количество отправлений из интернет-магазинов Санкт-Петербурга за 2018 год выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. И 2019 год уже показывает хорошие результаты – за первые 5 месяцев было отправлено в 1,6 раза больше заказов, чем в прошлом году.

Такая ситуация происходит по всей России. По оценке информационного агентства Data Insight, количество посылок, доставляемых из интернет-магазинов в пункты выдачи заказов, за последние 2 года выросло в 5 раз. А число товаров, доставленных курьером, увеличилось в 1,5 раза.

Это говорит о том, что интерес покупателя смещается от классической курьерской доставки в сторону доставки до пунктов выдачи. Но что позволит удержать клиентов? Качественный сервис, соблюдение сроков доставки и удобство получения заказов.

Все это может предложить служба доставки Boxberry. Сотрудничество с компанией позволит интернет-магазинам расширить географию продаж – на сегодняшний день открыто более 2700 пунктов выдачи заказов в 1500 населенных пунктах России. Клиенты Boxberry получают качественный сервис и возможность забрать посылок рядом с домом – отделения расположены в густонаселенных районах города, вблизи торговых центров и крупных транспортных развязок.

На старте работы интернет-магазины могут получить бонус от компании Boxberry. Подключайтесь к службе доставки в период с 01.06.2019 по 31.08.2019 и получайте скидку на доставку по базовому тарифу. Воспользуйтесь промокодом GOOD и отправляйте заказы на 10% дешевле*. Акция действует в течение 60 дней с момента активации промокода.

Сегодня в Санкт-Петербурге работает 179 отделений Boxberry, из которых 165 принимают отправления от местных интернет-магазинов.

*Сроки акции: с 01.06.2019 по 31.08.2019г. ООО «БОКСБЕРРИ», ИНН 5029190794. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте https://boxberry.ru

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
11.06.2019 10:17

Интернет-магазины Петербурга стали отправлять больше посылок

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
10.06.2019 18:21

ГК «Лидер Групп» вошла в топ-3 девелоперов, работающих в Ленинградской области

«Лидер Групп» поднялась на вторую строчку рейтинга строительных компаний, регулярно составляемого Единым реестром застройщиков на основе анализа данных об объемах текущего строительства в Ленинградской области.
Setl City
10.06.2019 17:52

ЖК «Невские паруса»: сдача — в этом году, квартиры — от 3 млн рублей

«Петербургская Недвижимость» предлагает приобрести на специальных условиях квартиры в двух последних домах проекта комфорт-класса «Невские паруса».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
10.06.2019 17:42

Группа «Эталон» приняла активное участие в ПМЭФ-2019

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, традиционно приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме.
предоставлено компанией ARKAN
10.06.2019 17:14

Автомобиль Subaru спасен от угона

Сегодня ночью угонщики попытались завладеть автомобилем Subaru Impreza, припаркованным на Витебском проспекте.
предоставлено ГК «ЦДС»
10.06.2019 15:26

Петербуржцы смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках

12 и 16 июня в двух петербургских парках пройдет День йоги с ЦДС, в ходе которого все желающие смогут бесплатно познакомиться с этой практикой.
ПАО «Группа ЛСР»
10.06.2019 12:47

«Группа ЛСР» и «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

8 июня на Петербургском международном экономическом форуме «Группа ЛСР», один из ведущих российских застройщиков, и компания «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
10.06.2019 12:32

РСТИ завершает строительство государственной школы на Ленинском проспекте

РСТИ завершает строительство общеобразовательной школы на 1375 мест на Ленинском проспекте, где «БалтИнвестСтрой» (входит в РСТИ) работает в качестве генерального подрядчика.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
10.06.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса от 10% по программе ипотечного кредитования при покупке строящегося жилья у ключевых партнеров-застройщиков.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»/ Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»
07.06.2019 17:49

Генеральный директор ГК "КВС" подвел итоги ПМЭФ

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»: «Петербургский экономический форум - одна из главных площадок для обсуждения актуальных экономических вопросов. Строительный рынок сегодня стоит на пороге глобальных перемен, перехода на новую систему финансирования проектов».
Фото предоставлено пресс-службой АО "Третий Парк"
07.06.2019 17:21

«Третий парк» представил на ПМЭФ электрический карт

7 июня Ассоциация развития электромобильного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») представила на Петербургском Международном Экономическом Форуме первый российский электрический спортивный карт, который сделан в партнерстве с АО «Третий парк» и при поддержке итальянской гоночной картинговой команды BabyRace.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»
07.06.2019 14:51

Сбербанк заключил с КВС соглашение о стратегическом сотрудничестве

Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко в рамках Петербургского международного экономического форума.