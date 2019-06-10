Интернет-магазины Петербурга стали отправлять больше посылок

предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.

Интернет-магазины Санкт-Петербурга стали отправлять больше посылок. По данным службы доставки Boxberry, количество отправлений из интернет-магазинов Санкт-Петербурга за 2018 год выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. И 2019 год уже показывает хорошие результаты – за первые 5 месяцев было отправлено в 1,6 раза больше заказов, чем в прошлом году.

Такая ситуация происходит по всей России. По оценке информационного агентства Data Insight, количество посылок, доставляемых из интернет-магазинов в пункты выдачи заказов, за последние 2 года выросло в 5 раз. А число товаров, доставленных курьером, увеличилось в 1,5 раза.

Это говорит о том, что интерес покупателя смещается от классической курьерской доставки в сторону доставки до пунктов выдачи. Но что позволит удержать клиентов? Качественный сервис, соблюдение сроков доставки и удобство получения заказов.

Все это может предложить служба доставки Boxberry. Сотрудничество с компанией позволит интернет-магазинам расширить географию продаж – на сегодняшний день открыто более 2700 пунктов выдачи заказов в 1500 населенных пунктах России. Клиенты Boxberry получают качественный сервис и возможность забрать посылок рядом с домом – отделения расположены в густонаселенных районах города, вблизи торговых центров и крупных транспортных развязок.

На старте работы интернет-магазины могут получить бонус от компании Boxberry. Подключайтесь к службе доставки в период с 01.06.2019 по 31.08.2019 и получайте скидку на доставку по базовому тарифу. Воспользуйтесь промокодом GOOD и отправляйте заказы на 10% дешевле*. Акция действует в течение 60 дней с момента активации промокода.

Сегодня в Санкт-Петербурге работает 179 отделений Boxberry, из которых 165 принимают отправления от местных интернет-магазинов.

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