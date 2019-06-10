Лось пробил «Солярис» на Дороге жизни, пассажиры такси «родились в рубашках»

Очередное ДТП с лосем произошло под Петербургом в ночь на 10 июня. Пострадали, по словам очевидцев, два человека.

«Дорога жизни, в районе д. Проба. Водитель вообще не пострадал, два пассажира уехали на скорой, но травмы лёгкие, родились в рубашке, со слов водителя. Скорость была 80 км/ч, – рассказывает Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Лось где-то на обочине в кустах поломанный. <...> Когда я был там, был живой, дышал. Но вряд ли надолго».

Фотографии с места аварии показывает и София, которая останавливалась, чтобы оказать помощь пострадавшим.







На кадрах видно, что животное молодое, и «Хёндэ Солярис» (такси) принял его на капот и лобовое стекло.

«На Дороге жизни их тьма. На прошлой неделе в районе Цветка Жизни нам по капоту пробежал, хорошо, что уже почти по остановившейся машине, муж увидел, тормозил. Зверь жив-здоров, убежал, нам ремонта машины на 20к минимум. Берегите себя, кто ездит там в ночное и раннее утреннее время!» – советует Анна.

Напомним, сейчас у лосей сезон повышенной активности – об этом даже предупреждал в середине мая комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. В мае – начале июня у лосих рождаются малыши, а своих старших детей, годовалых, они отгоняют. Подросшие лосята начинают хаотично перемещаться в пределах своей среды обитания и часто выходят на трассы. Миграция молодых особей продлится до конца июня.

Самыми опасными для ДТП являются поздний вечер, ночные и ранние утренние часы, когда видимость недостаточна. В ночь на 7 июня на дороге Кириши — Будогощь в результате столкновения с лосем погиб 35-летний пассажир, который находился на переднем сиденье. Лось тоже умер.

Массовая авария – с участием четырёх машин – произошла на Мурманском шоссе ночью 18 мая из-за внезапно вышедшего на трассу лося. Животное получило смертельные травмы.

В ночь на 12 мая лось погиб, а человек пострадал на трассе «Нарва». ДТП попало на видео.