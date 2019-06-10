Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +21
$ 64.79р
73.21р
13:38 10.06.2019
Расширенный поиск

Происшествия
10.06.2019 12:06
Печать

Лось пробил «Солярис» на Дороге жизни, пассажиры такси «родились в рубашках»

Очередное ДТП с лосем произошло под Петербургом в ночь на 10 июня. Пострадали, по словам очевидцев, два человека.

«Дорога жизни, в районе д. Проба. Водитель вообще не пострадал, два пассажира уехали на скорой, но травмы лёгкие, родились в рубашке, со слов водителя. Скорость была 80 км/ч, – рассказывает Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Лось где-то на обочине в кустах поломанный. <...> Когда я был там, был живой, дышал. Но вряд ли надолго».

Фотографии с места аварии показывает и София, которая останавливалась, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Лось пробил «Солярис» на Дороге жизни, пассажиры такси «родились в рубашках»



На кадрах видно, что животное молодое, и «Хёндэ Солярис» (такси) принял его на капот и лобовое стекло.

«На Дороге жизни их тьма. На прошлой неделе в районе Цветка Жизни нам по капоту пробежал, хорошо, что уже почти по остановившейся машине, муж увидел, тормозил. Зверь жив-здоров, убежал, нам ремонта машины на 20к минимум. Берегите себя, кто ездит там в ночное и раннее утреннее время!» – советует Анна.  

Напомним, сейчас у лосей сезон повышенной активности – об этом даже предупреждал в середине мая комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. В мае – начале июня у лосих рождаются малыши, а своих старших детей, годовалых, они отгоняют. Подросшие лосята начинают хаотично перемещаться в пределах своей среды обитания и часто выходят на трассы. Миграция молодых особей продлится до конца июня.

Самыми опасными для ДТП являются поздний вечер, ночные и ранние утренние часы, когда видимость недостаточна. В ночь на 7 июня на дороге Кириши — Будогощь в результате столкновения с лосем погиб 35-летний пассажир, который находился на переднем сиденье. Лось тоже умер.

Массовая авария – с участием четырёх машин – произошла на Мурманском шоссе ночью 18 мая из-за внезапно вышедшего на трассу лося. Животное получило смертельные травмы.

В ночь на 12 мая лось погиб, а человек пострадал на трассе «Нарва». ДТП попало на видео.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
10.06.2019 12:47

«Группа ЛСР» и «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

8 июня на Петербургском международном экономическом форуме «Группа ЛСР», один из ведущих российских застройщиков, и компания «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
10.06.2019 12:32

РСТИ завершает строительство государственной школы на Ленинском проспекте

РСТИ завершает строительство общеобразовательной школы на 1375 мест на Ленинском проспекте, где «БалтИнвестСтрой» (входит в РСТИ) работает в качестве генерального подрядчика.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
10.06.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса от 10% по программе ипотечного кредитования при покупке строящегося жилья у ключевых партнеров-застройщиков.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»/ Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»
07.06.2019 17:49

Генеральный директор ГК "КВС" подвел итоги ПМЭФ

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»: «Петербургский экономический форум - одна из главных площадок для обсуждения актуальных экономических вопросов. Строительный рынок сегодня стоит на пороге глобальных перемен, перехода на новую систему финансирования проектов».
Фото предоставлено пресс-службой АО "Третий Парк"
07.06.2019 17:21

«Третий парк» представил на ПМЭФ электрический карт

7 июня Ассоциация развития электромобильного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») представила на Петербургском Международном Экономическом Форуме первый российский электрический спортивный карт, который сделан в партнерстве с АО «Третий парк» и при поддержке итальянской гоночной картинговой команды BabyRace.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»
07.06.2019 14:51

Сбербанк заключил с КВС соглашение о стратегическом сотрудничестве

Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко в рамках Петербургского международного экономического форума.
07.06.2019 13:08

В Германию на пароме. Большое путешествие «Фонтанки»

Как добраться до Германии на своём автомобиле всей семьёй и при этом не устать от дороги? «Фонтанка» отправилась из Хельсинки в Травемюнде по Балтике и влюбилась в Германию.
Setl City
07.06.2019 11:39

В продажу вышли новые коммерческие помещения в ЖК «Солнечный город»

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок пул помещений для бизнеса в масштабном проекте «Солнечный город», который строится в Красносельском районе. Стоимость лотов — от 10,2 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
07.06.2019 11:18

Банк «Санкт-Петербург» и ПС «Мир» займутся разработкой и внедрением передовых платежных технологий в социально значимых проектах

Банк «Санкт-Петербург» и платежная система «Мир» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в целях совместной разработки и внедрения передовых платежных технологий в социально-значимых проектах.
shutterstock.com
06.06.2019 18:00

Кто в доме хозяин

Строительная компания «Терминал-Ресурс» поздравляет всех причастных с Международным праздником домохозяек и домохозяев!
«Главстрой Санкт-Петербург»
06.06.2019 17:06

«Главстрой Санкт-Петербург» первым в городе начал работу с жилищными сертификатами по новым правилам

«Главстрой Санкт-Петербург» первым в Петербурге предложил клиентам покупку квартиры в строящемся доме по новым правилам с использованием жилищного сертификата.
ПСК
06.06.2019 16:12

Апарт-комплекс Like ГК «ПСК» ‒ в финале премии Urban Awards

Флагманский проект ГК «ПСК» в сегменте апартаментов Like вышел в финал федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса». Победителя из трёх претендентов выберет независимое жюри 11 июня.