После терактов с сотнями жертв Шри-Ланка решила привлекать россиян акциями и спецпредложениями. МИД РФ советует найти более безопасные направления

После спада интереса путешественников к островному государству в Индийском океане, 5% ВВП которого составляет туризм, Шри-Ланка радикально снижает цены и готовит рекламу на русском языке. Привлечь гостей государство хочет, несмотря на страшные теракты в конце апреля.

«Чтобы вернуть в страну туристов, Шри-Ланка проводит международные спортивные мероприятия и вводит минимальные тарифы на проживание в отеле. Государственная авиакомпания SriLankan предлагает специальные тарифы <...> А турагенты стали продвигать предложения в России», – сообщает 10 июня Reuters.

Продвижение тропического острова среди россиян идет «с определенным успехом», как агентству рассказали представители туристической индустрии.

При этом страна фиксирует заметный спад интереса к популярному раньше направлению. Так, после терактов 21 апреля на Шри-Ланке, в результате которых погибло более 350 человек, на следующие месяцы забронированными оказались всего 10% мест в отелях. По данным министерства туризма, ежедневно в страну приезжает до 1500 человек, что несколько выше, чем после нападения террористов в апреле, однако все равно не дотягивает до показателей прошлого года в 4500.







МИД РФ и Ростуризм не рекомендуют Шри-Ланку к посещению с туристическими целями. Несмотря на то, что запрет на полеты на остров не вводился, «Россия», единственная российская авиакомпания, выполняющая прямые рейсы из Москвы в Коломбо, убрала это направление.

Одновременно Шри-Ланка попала в число стран, показавших наибольший рост турпотока из РФ за первый квартал 2019 года.