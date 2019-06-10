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Общество
10.06.2019 11:55
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После терактов с сотнями жертв Шри-Ланка решила привлекать россиян акциями и спецпредложениями. МИД РФ советует найти более безопасные направления

После спада интереса путешественников к островному государству в Индийском океане, 5% ВВП которого составляет туризм, Шри-Ланка радикально снижает цены и готовит рекламу на русском языке. Привлечь гостей  государство хочет, несмотря на страшные теракты в конце апреля. 

«Чтобы вернуть в страну туристов, Шри-Ланка проводит международные спортивные мероприятия и вводит минимальные тарифы на проживание в отеле. Государственная авиакомпания SriLankan предлагает специальные тарифы <...> А турагенты стали продвигать предложения в России», – сообщает 10 июня Reuters. 

Продвижение тропического острова среди россиян идет «с определенным успехом», как агентству рассказали представители туристической индустрии. 

При этом страна фиксирует заметный спад интереса к популярному раньше направлению. Так, после терактов 21 апреля на Шри-Ланке, в результате которых погибло более 350 человек, на следующие месяцы забронированными оказались всего 10% мест в отелях. По данным министерства туризма, ежедневно в страну приезжает до 1500 человек, что несколько выше, чем после нападения террористов в апреле, однако все равно не дотягивает до показателей прошлого года в 4500. 



МИД РФ и Ростуризм не рекомендуют Шри-Ланку к посещению  с туристическими целями. Несмотря на то, что запрет на полеты на остров не вводился, «Россия», единственная российская авиакомпания, выполняющая прямые рейсы из Москвы в Коломбо, убрала это направление. 

Одновременно Шри-Ланка попала в число стран, показавших наибольший рост турпотока из РФ за первый квартал 2019 года. 

Справка:

Теракты на тропическом острове начались в ночь католической Пасхи, 21 апреля. Первые шесть взрывов прогремели в трёх храмах и трёх отелях страны. Седьмая и восьмая бомбы взорвались уже днём, в том числе в жилом комплексе. Девятый взрыв произошел на следующий день, 22 апреля. Десятый – 25 апреля.

Общее число погибших – 359 человек, 520 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство». Впрочем, доказательств её причастности к терактам пока нет. В рамках уголовного дела уже задержано более 100 человек. По версии следствия, взрывы устроили девять смертников.

 

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