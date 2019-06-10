В Театре эстрады пройдут последние детские спектакли с сурдопереводом в этом сезоне

Театр эстрады им. А. Райкина сыграет последние в этом театральном сезоне детские спектакли с сурдопереводом.

«Проект «Театр без границ» вместе со своими маленькими зрителями уходит на каникулы до сентября. Но завершится первый сезон этого социально-художественного и, безусловно, очень значимого проекта ярко и многообещающе», – рассказали в пресс-службе театра.

16 июня покажут «Золушку», а 30 июня маленькие зрители впервые смогут увидеть спектакль «Волшебное кольцо».

В театре заверили, что за время каникул будет идти поиск новых возможностей для юных зрителей с ограничениями здоровья.

О том, как приобрести билеты на места, предназначенные для особых маленьких зрителей, можно узнать на сайте Театра эстрады.

Напомним, в декабре 2018 года театр включился во всероссийскую акцию, призванную добиться для всех людей равноправного участия в культурной жизни и сделать учреждения культуры стопроцентно доступной средой. Эксперимент прошел успешно. После этого Театр эстрады запустил проект «Театр без границ» – постоянный цикл для глухих и слабослышащих детей и их родителей. Спектакли проходят с участием высокопрофессионального сурдопереводчика.