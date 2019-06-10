Новые санкции, падение цен на нефть и безработица. Всемирный банк спрогнозировал будущее России

Всемирный банк составил прогноз состояния экономики России на 2019 год, в котором назвал ключевые для страны факторы риска. Среди них — возможность расширения экономических санкций, новые финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках, осложнение условий мировой торговли и резкое падение цен на нефть.

Как говорится в опубликованном 10 июня докладе, в первом квартале 2019 года рост ВВП в России замедлился из-за увеличения ставки НДС, снижения нефтедобычи и жесткой денежно-кредитной политики.

Что касается положительных факторов, то национальные проекты, направленные на развитие человеческого капитала и повышение производительности, могут оказать позитивное воздействие на потенциальный рост экономики России в среднесрочной перспективе в зависимости от того, насколько успешно они будут реализованы. И по итогам 2019 года ВВП составит 1,2%, с увеличением до 1,8% в 2019–2020 годах.

Российская экономика, по официальной статистике, в первом квартале 2019 года подросла всего на 0,5%, но благодаря структурным изменениям эта динамика ускорится. Такое мнение высказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2019.





